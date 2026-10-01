جلسة تاريخية .. مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد بمقره الجديد من قلب العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - في جلسة استثنائية تحمل طابعا تاريخيا، انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير المجالس النيابية.

وتكتسب جلسة "الشيوخ" هذه المرة خصوصية مختلفة، حيث ينطلق دور الانعقاد الجديد من مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، لتشهد القاعة الجديدة أول جلسة افتتاحية لدور انعقاد عادي، ويسجل مضبط المجلس بداية مرحلة جديدة من مسيرته البرلمانية من قلب العاصمة.

وبهذه الخطوة، يكتمل انتقال غرفتي البرلمان إلى العاصمة الجديدة، بعدما سبق مجلس النواب إلى مقره الجديد ومارس أعماله وجلساته منه، لتبدأ الغرفتان مرحلة جديدة من العمل البرلماني من العاصمة.

وتضفي هذه النقلة خصوصية على افتتاح المستشار عصام الدين فريد لدور الانعقاد الجديد، إذ لا تمثل الجلسة بداية عام برلماني جديد فحسب، وإنما تدشن رسميا انطلاق أعمال مجلس الشيوخ في دور انعقاد عادي من مقره الجديد بالعاصمة الجديدة.