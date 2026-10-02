تفاصيل لقاء موسيماني عن زيارته للأهلي قبل ودية مصر وجنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 05:17 مساءً - حظيت زيارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب جنوب أفريقيا، باهتمام كبير من جانب جمهور الأهلي الذي مازال يرتبط بذكريات رائعة مع المدرب الجنوب أفريقي الذي قاد الأهلي للتويج بأهم بطولة قارية في تاريخه حينما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020 على حساب منافسه التقليدي الزمالك في نهائي القرن.

موسيماني يسترجع ذكرياته فى الأهلي

واسترجع موسيماني ذكرياته فى التتش خلال زيارته للنادي أمس، الخميس، خاصة في ظل ترحيب الكثير من مسئولى القلعة الحمراء بالمدرب الجنوب أفريقي، حيث حرص طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ، عضوا مجلس إدارة النادي، على استقبال موسيماني.

وحرص موسيماني أثناء وجوده في القاهرة استعدادًا لخوض المباراة الودية التي تجمع منتخب جنوب أفريقيا والمنتخب الوطني بعد غد، الأحد، على زيارة النادي بمقر الجزيرة وملعب مختار التتش.

موسمياني برفقة ماشيلو وكابيلو

ورافق موسيماني خلال الزيارة ماركوس ماشيلو، مدرب حراس مرمى منتخب جنوب إفريقيا، إلى جانب كابيلو رانجوجا وموسي ماتلابا، اللذين سبق لهما العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي خلال فترة تولي موسيماني المسؤولية.

موسيماني يتحدث عن زيارته للأهلي

وأعرب موسيماني عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي، مؤكدًا أن الأهلي يحتل مكانة خاصة لديه، وأن زيارته لمقر النادي وملعب التتش أعادت إليه العديد من الذكريات المميزة التي جمعته باللاعبين والجهاز الإداري والجماهير.

وفي ختام الزيارة، حرص طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ على إهداء موسيماني ومرافقيه درع وقميص النادي الأهلي، فيما أهدى موسيماني قميص منتخب جنوب إفريقيا إلى قنديل وعبد الحفيظ، في أجواء عكست العلاقات الوطيدة التي تجمعه بالمسئولين فى النادي.

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط

من ناحية أخرى، يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر يوم 7 أكتوبر الجاري فى الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر التي تضم مع الأهلي وبترول أسيوط كلاً من الجونة والشرقية أنبي والمقاولون العرب.

موعد مباراة القمة

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 11 أكتوبر بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيبات رحلة أوغندا

كما أنهى مسئولو الأهلي، ترتيبات السفر إلى أوغندا لمواجهة فريق كيتارا في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيُسافر إلى أوغندا مساء يوم 13 أكتوبر لمواجهة فريق كيتارا في ضربة البداية ببطولة الكونفدرالية حيث تقام مباراة الذهاب في دور الـ 32 للبطولة بأوغندا يوم 17 أكتوبر، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.