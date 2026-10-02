«الأرصاد» تحذر من فرص أمطار على هذه المناطق.. غزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط الأمطار وفرص حدوثها على القاهرة الكبرى، وذلك تزامنا مع تأثر البلاد بفرص أمطار ببعض المناطق قد تمتد للعاصمة.

وينشر "صوت الأمة" خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة 2 أكتوبر

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقريبًا 30%، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

- الأمطار قد تغزر أحيانًا بنسبة (20% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

- فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقريبًا 10%، على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

الأمطار تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس ومدينة الغردقة على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 2 أكتوبر 2027

يشهد اليوم الجمعة 2 أكتوبر، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

​درجات الحرارة الجمعة 2 أكتوبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 21

​الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 21

​شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 19

​جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24