مصر تدين استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف محطة كهربائية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد مصر استنكارها لهذا الانتهاك الصارخ ولاستمرار الهجمات ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المملكة، وما يمثله هذا النهج من تصعيد خطير يزيد من حدة التوتر في المنطقة ككل.

وتشدد مصر على رفضها القاطع لمحاولات النيل من أمن وسيادة المملكة، وعلى تضامنها الكامل مع أية إجراءات تتخذها المملكة لحفظ استقرارها وسلامتها، مؤكدة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري.