تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، على الدفع بكريم حافظ، الظهير الأيسر للفراعنة، فى التشكيل الأساسي خلال مواجهة جنوب أفريقيا الودية، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

كريم حافظ يعوض غياب أحمد فتوح عن منتخب مصر

ويأتي قرار الجهاز الفني بالاعتماد على كريم حافظ فى ظل اتجاهه لإراحة أحمد فتوح، بعد تعرضه لكدمة قوية فى الفخذ خلال مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، والتي أقيمت يوم 29 سبتمبر ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويفضل حسام حسن عدم المجازفة بفتوح في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، خاصة فى ظل أهمية الحفاظ على جاهزية اللاعب للمباريات الرسمية المقبلة، ليحصل كريم حافظ على فرصة المشاركة أساسياً فى مركز الظهير الأيسر.

منتخب مصر يهزم جنوب السودان بخماسية

ويستعد منتخب مصر لخوض ودية جنوب أفريقيا بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع أنجولا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على جنوب السودان، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر مجموعته.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى حسام حسن إلى تجربة عدد من العناصر ومنح الفرصة للاعبين قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

طاقم حكام جزائري لودية مصر وجنوب أفريقيا

وأسندت إدارة المباراة إلى طاقم حكام جزائري بقيادة نبيل بوخالفة حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة كمساعدين، وذلك لإدارة ودية مصر وجنوب أفريقيا المقرر إقامتها باستاد القاهرة.