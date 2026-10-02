شغب طلاب واسع في فرنسا وحرق مدير مدرسة بالبنزين وإتلاف سيارات إطفاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - أفادت السلطات الفرنسية بأن مدير مدرسة ثانوية في مدينة مرسيليا تعرض لهجوم، بعدما سُكب عليه البنزين وأُضرمت فيه النيران من قبل مجموعات من الطلاب،مما أسفر عن إصابته بجروح.

وذكرت النيابة العامة أن الحادث وقع في مدرسة فيكتور هوجو الثانوية، في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الطلاب والشباب احتجاجًا على نقص الموظفين وتدهور حالة عدد من مباني المدارس.

إضرام النار في مدرسة وحصار شاحنة إطفاء

وفي مدرسة سانت إكزوبيري الثانوية بمدينة مرسيليا، حاصر مئات الشباب شاحنة إطفاء وصلت إلى المكان للتعامل مع حريق اندلع داخل مبنى المدرسة.

وأجبر المحتجون رجال الإطفاء على مغادرة الشاحنة، قبل أن يتم إشعال النيران فيها، في مشهد يعكس تصاعد حدة الاضطرابات المرتبطة بالاحتجاجات الطلابية.

اعتقال أكثر من 600 شخص

وبحسب السلطات، جرى اعتقال أكثر من 600 شخص على خلفية أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق في فرنسا، بعدما بدأت الاحتجاجات بصورة سلمية إلى حد كبير.

ويطالب المحتجون بتوفير موارد إضافية للمدارس، وتجديد المباني التعليمية المتهالكة، وتحسين ظروف الدراسة والعمل داخل المؤسسات التعليمية.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تجدد أعمال العنف، من المقرر أن يجتمع وزير التعليم الفرنسي مع ممثلي النقابات لبحث الأزمة والتوصل إلى إجراءات تهدف إلى تهدئة الأوضاع داخل المدارس.