وزير الخارجية يشارك في نقاش وزاري حول دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية في أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، في حدث جانبي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعنوان "من الصمود إلى التعافي: ريادة الأعمال كمدخل لتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية" وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على هامش منتدى العلمين أفريقيا، حيث تناولت المناقشات سبل دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا وتعزيز دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في دفع مسارات النمو والتعافي بالقارة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية وموارد طبيعية هائلة، بما يؤهلها لتحقيق معدلات أعلى من النمو والتنمية، مشدداً على أهمية الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات وصياغة الأطر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات، وحشد الموارد والاستثمارات اللازمة لتحويل الخطط التنموية إلى نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على شعوب القارة استفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط الأسواق وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار البيني، مشدداً على الدور المحوري للقطاع الخاص وريادة الأعمال في دعم جهود التنمية بالقارة، باعتبارهما محركاً رئيسياً للاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل، مؤكداً أهمية بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، وتهيئة بيئة مواتية تمكن رواد الأعمال والشركات الأفريقية من التوسع والنمو والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف أسواق القارة، مؤكداً على الارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية والدور المحوري لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية.