اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصًا غير مرغوب فيه وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:25 صباحاً - رداً على استفسار بشأن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصاً غير مرغوب فيه، وصف مصدر مسئول هذا الإجراء بالأمر "المؤسف" وغير المبرر، موضحاً أن الجانب المصري طالما أكد رفضه التام التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم التعليق علي أحداث في دول أخرى ومن بينها إثيوبيا احتراماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وأضاف المصدر، أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة ما يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية للتغطية علي ازماته المتتالية.

واختتم بالقول إنه تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.