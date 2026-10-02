طريقة عمل الغسول الزيتي لكل انواع البشرة

التنضيف بالزيت او الغسول الزيتي بيساعد على اذابة المكياج، والشوائب، والدهون الزيادة من البشرة من غير ما يجردها من ترطيبها الطبيعي، وبيساعد كمان على التخلص من الرؤوس السودا والبيضا وتنضيف المسام، وموازنة افراز الزيوت في البشرة، وهو مناسب لكل انواع البشرة بما فيهم البشرة الدهنية، ويعتبر علاج ممتاز لحب الشباب.

لعمل الغسول الزيتي هتحتاجي:

- ماية دافية.

- لو بشرتك دهنية: استخدمي مزيج مكون من ٣٠٪ من زيت الخروع، مع ٧٠٪ من زيت عباد الشمس.

- للبشرة العادية: استخدمي مزيج من ٢٠٪ من زيت الخروع، و ٨٠٪ من زيت عباد الشمس.

- للبشرة الجافة: استخدمي مزيج من ١٠٪ من زيت الخروع، و ٩٠٪ من زيت عباد الشمس.

ممكن كمان تستخدمي زيت الزيتون بدل زيت عباد الشمس.

طريقة استخدامه:

- الخطوة ١: حطي كام نقطة من الزيت على راحة ايدك، وافركي ايديكي مع بعض لتدفئة الزيت وبعدين وزعيه على بشرتك.

- الخطوة ٢: دلكي بشرتك بالراحة في حركات دائرية.

- الخطوة ٣: ركزي على المناطق المصابة بحب الشباب او الرؤوس السودا.

- الخطوة ٤: ادي الزيت وقت كافي على البشرة لاذابة كل الشوائب والمكياج اللي جوه المسام.

- الخطوة ٥: اشطفي بشرتك بماية دافية من مرتين لتلات مرات.

- الخطوة ٦: اخر حاجة اغسلي بشرتك بغسول رغوي او مائي للتخلص من كل بقايا الزيت. oil cleansing method

- غسول زيتي للبشرة الدهنية والمختلطة:

المكونات:

- معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- معلقة صغيرة من خل التفاح.

- ١/٢ كوباية ماية.

- جل الصبار.

- كبسولة واحدة من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام:

سخني زيت جوز الهند شوية، وفي طبق تاني اخلطي الماية مع خل التفاح، وفي طبق تاني منفصل اخلطي كمية من جل الصبار وزيت فيتامين E، وقلبيهم كويس للحصول على خليط كريمي لونه ابيض.

للاستخدام، اول حاجة افركي بشرتك بزيت جوز الهند، بعدها بللي قطعة قطن بمحلول خل التفاح وامسحي زيت جوز الهند من على بشرتك، وكرري العملية دي لحد ما تتخلصي من كل بقايا الزيت من البشرة، وسيبي بشرتك تنشف لوحدها، وبعدين ادهنيها بخليط جل الصبار وزيت فيتامين E لترطيب بشرتك بدل المرطب العادي.

كرري الطريقة دي كل يوم قبل النوم للحصول على بشرة نضرة وصحية كل يوم الصبح.

- غسول زيتي للبشرة الجافة:

المكونات:

- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ماية فاترة.

طريقة التحضير والاستخدام:

رشي بشرتك بماية فاترة لتهيئة البشرة للتنضيف، حطي كمية من زيت الزيتون على اطراف صوابعك وابدأي بتدليك البشرة في حركات دائرية مع الضغط الخفيف، واستمري في التدليك لمدة ٥ دقايق تقريبا، وبعدها اشطفي بشرتك بالماية، واخر حاجة رطبي بشرتك لو حسيتي انها محتاجة، واستغني عن التونر بعد عملية التنضيف دي.

كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.

- غسول زيتي مقاوم لحب الشباب:

المكونات:

- ٢٠ مل من زيت الجوجوبا.

- ٥ مل من زيت الخروع.

- ١٠ نقط من زيت اللبان.

- ١٠ نقط من زيت اللافندر.

- زجاجة غامقة بقطارة بحجم ٣٠ مل.

طريقة التحضير والاستخدام:

هاتي الزجاجة املي ٢/٣ بزيت الجوجوبا، والتلت الباقي املية بزيت الخروع، وبعدين ضيفي زيت اللبان وزيت اللافندر ،ورجي الزجاجة لخلط كل المكونات.

للاستخدام، اغسلي بشرتك بماية دافية، وخدي كمية صغيرة من مزيج الزيوت ووزعيها على بشرتك مع التدليك لمدة دقايق، وبعدين هاتي فوطة صغيرة بليها بماية سخنة، واعصريها للتخلص من الماية الزيادة، وحطيها على بشرتك، وبعدين حطي فوطة تانية فوقيهاوسيبيها لمدة دقيقتين لتلات دقايق، وكرري العملية دي من مرتين لتلات مرات.

تقدري تستخدمي الطريقة دي كل يوم قبل النوم للتخلص من حب الشباب والوقاية من ظهور البثور.

- غسول زيت الافوكادو للبشرة الجافة:

المكونات:

- ٦ معالق كبيرة من زيت الافوكادو.

- معلقة كبيرة من زيت الخروع.

- ٣ معالق كبيرة من زيت عباد الشمس. طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي كل الزيوت مع بعض كويس.

اغسلي بشرتك بماية دافية، وخدي كمية صغيرة من مزيج الزيت ووزعيه على بشرتك باستخدام حركات دائرية لمدة دقايق، بعدها هاتي فوطة وبليها بالماية السخنة، واعصري الماية الزيادة وحطيها على البشرة، وبعدها غطي الفوطة الاولى بفوطة تانية وسيبيها لمدة دقيقتين لتلات دقايق، وكرري العملية دي من مرتين لتلات مرات.