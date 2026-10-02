الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2026، حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشف هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 31 درجة

​درجات الحرارة الجمعة 2 أكتوبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 21

​الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 21

​شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 19

​جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24