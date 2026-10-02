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ضبط شخص بالإسماعيلية يدير صفحة بمواقع التواصل للترويج لبيع المخدرات

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ضبط شخص بالإسماعيلية يدير صفحة بمواقع التواصل للترويج لبيع المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى. 

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وتبين عدم حيازته لأية مواد مخدرة وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة وإيهامهم بحيازته لها، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه. 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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