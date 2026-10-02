الأزهر يدين بشدة استهداف منشأة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - أدان الأزهر الشريف بشدة استهداف محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مؤكِّدًا رفضه القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد أمن مدينة رسول الله ﷺ ويعرِّضها للخطر، مشدِّدًا على أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف؛ يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين.

ويؤكد الأزهر أن استهداف المدينة المنورة هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، فهي دار هجرة رسول الله ﷺ، وموطن مسجده الشريف، ومهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد شرَّفها المولى -عز وجل- وجعل لها من المكانة العظيمة ما يستوجب حمايتها وصونها، وحفظ أمنها وسلامتها.

ويجدد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورفضه التام لكل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها وعلى أهلها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.