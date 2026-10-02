كشف ملابسات فيديو التعدي على عامل داخل كافتيريا في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 05:17 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالضرب دخل الكافتيريا محل عمله بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 / أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من: (القائم على النشر، شقيقه "أحدهما مصاب بسحجات باليد") بتضررهما من شخصين لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابة أحدهما لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطل، سائق – مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .