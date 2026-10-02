أخبار اليمن : أمطار رعدية متوقعة في 5 محافظات

أمطار رعدية متوقعة في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأرخبيل سقطرى وأجزاء من سهل تهامـة والساحـل الغربي.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أبين، ولحج، والضالع، وذمار، وعمران وصعدة.
ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة.
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