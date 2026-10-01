بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب بتلاوة قرارين جمهورين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - افتتح مجلس النواب اول جلساته العامة بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (398) لسنة 2026 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وكذلك قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (302) لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ومن المنتظر ان تشهد الجلسة عرض إلى كتاب رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على المادة (25) من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، كما يستمع أعضاء المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن الاعتراض.



يذكر ان المادة 115من الدستور تنص على :

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



