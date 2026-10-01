الأرصاد تحذر : تدفق السحب الممطرة على بعض المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

( محافظة الأسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ) يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة .

ومن المتوقع ان تؤثر على باقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت .

و يشهد اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء

​درجات الحرارة الخميس 1 أكتوبر 2026

​القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22

​الوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 21

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، الصغرى 20

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29، الصغرى 21

​شمال الصعيد: العظمى 31، الصغرى 20

​جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 25