حسام حسن يعلق على حالة اللغط حول أزمة الشناوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - نجح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في التعامل مع حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية، على خلفية تصريحاته السابقة قبل مباراة أنجولا بشأن محمد الشناوي، قائد الأهلي وحارس مرمى المنتخب، بعدما جاءت تصريحاته الأخيرة أكثر هدوءًا واتزانًا، بما ساهم في توضيح الصورة وإنهاء حالة اللغط واللبس التي صاحبت التصريحات السابقة.

وكانت تصريحات حسام حسن قبل مواجهة أنجولا قد أثارت حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بموقف محمد الشناوي ودوره مع منتخب مصر، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التفسيرات والقراءات، وأثار نقاشًا واسعًا حول علاقة المدير الفني بقائد المنتخب.

حسام حسن يعيد الأمور إلى نصابها

وجاءت تصريحات حسام حسن الأخيرة لتقدم صورة أكثر وضوحًا بشأن رؤيته للاعبي المنتخب، بعيدًا عن حالة الشد والجذب التي صاحبت الملف خلال الفترة الماضية، حيث تحدث المدير الفني بصورة متزنة، وهو ما ساعد على تهدئة الأجواء وإغلاق مساحة كبيرة من الجدل الذي صاحب تصريحات مباراة أنجولا.

وتكتسب تصريحات المدير الفني أهمية خاصة في هذا التوقيت، باعتبار أن المنتخب مقبل على استحقاقات مهمة، ويحتاج إلى توفير أكبر قدر من التركيز والاستقرار داخل صفوفه، بعيدًا عن الأزمات الجانبية التي قد تفرض نفسها على المشهد.

الشناوي.. قائد المنتخب في قلب المشهد

ويظل محمد الشناوي أحد العناصر الأساسية في حسابات منتخب مصر، باعتباره قائد الفريق وأحد أبرز أصحاب الخبرات داخل غرفة الملابس، وهو ما يجعل أي تصريحات تتعلق بموقفه محل اهتمام واسع، خاصة مع ارتباطه بالأهلي والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها.

ومن هذا المنطلق، فإن التصريحات الأخيرة لحسام حسن يمكن أن تساهم في إنهاء حالة الجدل التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وإعادة التركيز إلى الأمور الفنية، بدلًا من استمرار النقاش حول تصريحات أو تأويلات قد تؤثر على أجواء المنتخب.

الهدوء يعود إلى غرفة ملابس المنتخب

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الحفاظ على حالة من الاستقرار داخل الفريق، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كاملًا من اللاعبين والجهاز الفني، في ظل أهمية المباريات والاستحقاقات المنتظرة.

وتمنح التصريحات المتزنة مساحة أكبر لتجاوز ما حدث خلال الأيام الماضية، وفتح صفحة جديدة داخل المنتخب، بما يحافظ على وحدة المجموعة ويعيد الاهتمام إلى الملعب والعمل الفني.

وبذلك، تبدو أجواء المنتخب مرشحة للعودة إلى الهدوء والتوازن، بعدما ساهمت تصريحات حسام حسن الأخيرة في إزالة جانب كبير من اللبس الذي صاحب حديثه السابق عن محمد الشناوي، ليصبح التركيز مجددًا على استعدادات المنتخب واستحقاقاته المقبلة.