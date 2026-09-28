وزير الصحة يوجه الشكر لرئيس هيئة التأمين الصحي السابق.. ويبحث خطة العمل المستقبلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 12:45 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي (السابق) لتقديم الشكر على جهوده المخلصة خلال فترة عمله رئيسا للهيئة، متمنيه له دوام التوفيق.

وعقد وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لبحث خطة العمل المستقبلية للهيئة ومتابعة الملفات ذات الأولوية، في إطار جهود تطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على وضع خطة تنفيذية منضبطة تتضمن مستهدفات واضحة وجداول زمنية محددة وآليات دقيقة للمتابعة وقياس معدلات الإنجاز.

ووجّه الوزير بالعمل على حوكمة المديونيات وتعظيم الإيرادات، ووضع آليات لحصر الالتزامات والمستحقات ومتابعة الموقف المالي دوريًا، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها.

وتناول الاجتماع موقف المشروعات الجديدة التابعة للهيئة، وفي مقدمتها مستشفى هليوبوليس الجديدة ومستشفيتا العاصمة 1 والعاصمة 2، إلى جانب خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والعيادات. وشدد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل، وسداد المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة، وإعداد تقرير شهري شامل يرصد الإنجاز الفعلي ومعدلات التنفيذ وأبرز التحديات والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والمنشآت الصحية، ورصد أي تحديات والعمل على تذليلها سريعًا، وعقد اجتماعات دورية مع مديري فروع الهيئة للاستماع مباشرة إلى المشكلات وبحث الحلول المناسبة.

كما وجّه الوزير بوضع لوحة إرشادية موحدة داخل جميع المستشفيات التابعة للهيئة تتضمن النقاط الأساسية المتعلقة بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى والإجراءات التي تضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة، بما يعزز الوعي لدى الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.



