الأهلي يدرس المطالبة بإعفاء لاعبيه الدوليين من ودية مصر أمام جنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 05:33 مساءً - يدرس النادي الأهلي، خلال الساعات الحالية، تقديم خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري للمطالبة بإعفاء لاعبيه الدوليين من مباراة المنتخب الوطني الودية أمام جنوب أفريقيا، المُقرر لها 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.

ويرغب الأهلي فى إعفاء لاعبيه من المنتخب الوطني فى ودية جنوب أفريقيا، خاصة أنها تأتي بعد خوض مباراتين رسميتين مع أنجولا وجنوب السودان، كما أن الأهلي سيٌُعاني من الإجهاد خلال الفترة المقبلة بسبب المشاركة فى أكثر من بطولة محلية وقارية بعد التوقف الدولي الحالي.

6 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر

وينضم منتخب مصر 6 لاعبين من الأهلي في معسكره الحالي وهم، مصطفى شوبير، مروان عطية، محمد هاني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، وعلي محمود.

وتعادل منتنخب مصر مع أنجولا أمس ، الجمعة، بإستاد القاهرة سلبياً في بداية مشوار الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا 2027 ، وسيلعب الفراعنة مع جنوب السودان الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

التدريب على فترتين ومباراتين وديتين

وأستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء الأثنين الماضي بعد راحة استمرت أربعة أيام، وقرر الجهاز الفني خوض التدريبات على فترتين صباحية ومسائية لمدة أسبوع، مع الاستقرار على إقامة مباراتين وديتين ، المباراة الأولى ستكون أمام فريق الاتحاد المصراتي الليبي يوم 28 سبتمبر ‏الجاري، والثانية أمام فريق مصر المقاصة يوم 2 أكتوبر المقبل.

تقديم مباراة بترول أسيوط

وقال وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني قام بإجراء تعديلات على برنامج إعداد الفريق، بعد تقديم ‏موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، ليصبح يوم 7 أكتوبر ‏بدلًا من يوم 8 من الشهر ذاته.‏

موعد مباراة القمة

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

انطلاقة الأهلي في الكونفدرالية

يلتقي الأهلي مع فريق كيتار الأوغندي في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في أوغندا يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.