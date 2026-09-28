زلزال بقوة 5.4 درجة يهز هذه المنطقة
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 231 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بورت ماكنيل،حسب وكالة الأنباء العمانية .
وسبق الزلزال هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في المنطقة نفسها قبل نحو ساعتين.
ويقع الساحل الغربي لكندا ضمن منطقة "الحزام الناري"، حيث تتصادم صفائح تكتونية، ما يؤدي إلى نشاط زلزالي وبركاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.4 درجة يهز هذه المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.