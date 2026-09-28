زلزال بقوة 5.4 درجة يهز هذه المنطقة

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز هذه المنطقةضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 231 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بورت ماكنيل،حسب وكالة الأنباء العمانية .

وسبق الزلزال هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في المنطقة نفسها قبل نحو ساعتين.

ويقع الساحل الغربي لكندا ضمن منطقة "الحزام الناري"، حيث تتصادم صفائح تكتونية، ما يؤدي إلى نشاط زلزالي وبركاني.