الداخلية: مهتز نفسيا وراء إحداث تلفيات بعدد من السيارات في المطرية وتم ضبطه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على المارة وإحداث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب إحدى السيارات (عامل – مقيم بدائرة قسم المطرية)، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 26/ الجارى قام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارته أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" وتبين أنه يعانى من إضطراب نفسى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكور بإحدى دور الرعاية.