إسكان النواب: التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 04:38 مساءً - أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال دور الانعقاد التشريعي الجديد، مشددة على أن الأجندة البرلمانية حافلة بالملفات والقضايا المهمة التي تهم الشارع والمواطن المصري وحياته بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يمثل أولوية قصوى لحل أزمة ملايين الأسر المصرية العالقة في هذا الملف منذ سنوات.

وقالت الصبان في بيان لها، اليوم، إن لجنة الإسكان تضع على طاولة عملها حزمة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تبسيط إجراءات التصالح، وتوسيع نطاق الحالات المشمولة، مع ضمان سرعة البت في الطلبات المتراكمة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مكثف مع الحكومة من أجل مشروع قانون يرفع شعار مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وأضافت عضو مجلس النواب أن أجندة المجلس ستمتد لتشمل ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية حيوية، من بينها قوانين الأسرة والمحليات، وقطاعي التعليم والصحة، مؤكدة أن هذه الملفات تمثل العمود الفقري لأي خطة تنمية شاملة، وأن البرلمان عازم على إصدار تشريعات تدعم المواطن وتحسن جودة الخدمات المقدمة له.

وشددت الصبان على أن الدور التشريعي القادم سيشهد نقاشات موسعة حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، وحماية المستثمرين، وتنظيم مشروعات المدن الجديدة، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن البرلمان سيعمل بكل جهد لإصدار تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتضمن استقرار المجتمع المصري، وعلى رأسها ملفات التعليم والصحة والملفات الاقتصادية المختلفة، لأن البرلمان في النهاية هو صوت الشعب وضميره الحي.