وزير البترول: نمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 02:29 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل، وأن الدولة تتخذ إجراءات متعددة لتطوير قطاع التعدين في مصر.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين EMF 2026، أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًّا من حيث احتياطات خام الفوسفات، واحتلت المركز السابع عالميًّا في إنتاج الفوسفات خلال عام 2025.

وافتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى مصر للتعدين EMF 2026، والمقرر انعقاده يومي 28 و 29 سبتمبر 2026 بالعاصمة الجديدة.

ويضم المنتدى أكثر من 100 شركة عارضة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والخدمات التعدينية.

كما يتضمن البرنامج الفني نحو 10 جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 40 متحدثا وخبيرا؛ لمناقشة الاستكشاف، سلاسل القيمة، الاستدامة، والتصنيع المحلي.

ويهدف المنتدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية لقطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أخبارمصر