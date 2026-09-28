الرئيس السيسى يشاهد فيلم «مصر.. من ذهب الماضى إلى مستقبل التعدين» وفيديو عن منجم السكرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد الرئيس جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن برنامج الافتتاح تضمن عرض فيلم بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين"، أعقبه إلقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة بهذه المناسبة، ثم كلمة ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي". كما تم عرض فيلم تسجيلي عن منجم السكري، وشمل البرنامج كذلك كلمتي دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا - أفريقيا للمعادن والطاقة، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، أعقبهما عرض فيلم بعنوان (Open Blocks)، ثم كلمة نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والخامات بمجموعة البنك الدولي، والتي تلاها بث مباشر من عدد من مواقع التعدين المختلفة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب في مداخلته خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين؛ مؤكداً التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تفقد بعد ذلك معرض مصر للتعدين، حيث تفضل بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.