موعد مران منتخب مصر الختامى غدا استعدادا لمواجهة جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 12:45 صباحاً - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه الرئيسي غداً في تمام الساعة الرابعة عصراً على أرضية ملعب جوبا الدولي، وذلك في إطار التحضيرات النهائية والجاهزية البدنية والفنية استعداداً للمباراة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بمنتخب جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب وتحقيق الانسجام التام بين اللاعبين لضمان تقديم أداء قوي يعكس طموحات جماهير الكرة المصرية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

التركيز على الجوانب التكتيكية وبرامج الاستشفاء

ويركز الجهاز الفني خلال مران الغد على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخطط الهجومية والدفاعية التي تتناسب مع طبيعة اللقاء وأسلوب لعب المنتخب المنافس، كما يولي الجهاز الطبي اهتماماً خاصاً ببرامج الاستشفاء للاعبين لضمان تلافي الإرهاق العضلي الناتج عن رحلة السفر وتوالي المباريات، مما يضمن خوض اللقاء بكامل القوة البدنية والفنية المتاحة لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير المصرية.

توقيت وتاريخ اللقاء

تنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 سبتمبر 2026، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

موقف الفريقين في المجموعة

يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتعويض تعثره الأخير، وكان الفراعنة قد اكتفوا بنقطة التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا على ستاد القاهرة الدولي، في المقابل، يسعى منتخب جنوب السودان لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المجموعة التي تضم إلى جوارهما منتخبي مالاوي وأنجولا.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، وفي الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وأسامة فيصل.