التزاما بالموعد الدستوري.. مجلس الشيوخ يعود للانعقاد 1 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 04:38 مساءً - تلقى أعضاء مجلس الشيوخ رسالة من الأمانة العامة للمجلس، تفيد بانعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويأتي انعقاد الجلسة في ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الأول من أكتوبر، إيذانًا ببدء دور الانعقاد الجديد، وفي توقيت يوافق "الخميس الأول من أكتوبر"، وهو الموعد الذي رسمه الدستور لانطلاق الدور العادي السنوي.

ويحمل اختيار الأول من أكتوبر هذا العام دلالة دستورية خاصة، إذ يتزامن اليوم الأول من الشهر مع يوم الخميس، بما يجعل موعد الدعوة الرئاسية موافقا لـ"الخميس الأول من أكتوبر".

وتنص المادة 115 من الدستور، المطبقة على مجلس الشيوخ بموجب المادة 254، على دعوة المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.

الخميس الأول.. موعد دستورى لانطلاق دور الانعقاد العادى الثاني للشيوخ

ويكتسب موعد الجلسة الافتتاحية أهمية خاصة هذا العام، مع اجتماع الموعد المحدد بالقرار الجمهوري مع الموعد الدستوري في يوم واحد، ليعود أعضاء مجلس الشيوخ إلى مقاعدهم في الأول من أكتوبر، إيذانًا بانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.