عبد الناصر محمد: الزمالك يغادر القاهرة للقاء الجيش الرواندى بدورى الأبطال 12 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ستغادر القاهرة مساء يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، متجهة إلى رواندا استعدادًا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدير الكرة، إن البعثة ستصل إلى العاصمة الرواندية كيجالي فجر يوم 13 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل على استاد أماهورو كيجالي في رواندا.

وتقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد تخطيه فريق إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، ليضرب موعدًا مع الجيش الرواندي.