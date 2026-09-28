منتخب مصر ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب السودان غدا.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 08:13 مساءً - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب السودان في الرابعة عصر غداً الثلاثاء- بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.
خاض منتخب مصر مباراته باستاد جوبا الدولي بجنوب السودان عصر اليوم لمدة ساعة .
شارك في المران 23 لاعبا وهم : مصطفى شوبير ، المهدي سليمان ، محمد علاء و عبدالعزيز البلعوطي. و محمد هاني و طارق علاء و رامي ربيعة و حسام عبدالمجيد و عمر فايد و أحمد فتوح و كريم حافظ و مروان عطية و مهند لاشين و محمود صابر و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و علي محمود و إبراهيم عادل و مصطفى زيكو و هيثم حسن و عمر مرموش و أسامه فيصل و حمزة عبدالكريم .
حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس بعثة المنتخب في جنوب السودان ، وحرص علي استقبال حازم ممدوح سفير مصر في جنوب السودان وأعضاء السفارة .