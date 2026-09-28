منتخب مصر ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب السودان غدا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 08:13 مساءً - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب السودان في الرابعة عصر غداً الثلاثاء- بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

خاض منتخب مصر مباراته باستاد جوبا الدولي بجنوب السودان عصر اليوم لمدة ساعة .

أسامة فيصل أسامة فيصل

الدرندلى مع السفير المصرى فى جنوب السودان الدرندلى مع السفير المصرى فى جنوب السودان

حسام حسن حسام حسن

رامى ربيعة رامى ربيعة

زيكو زيكو

مروان عطية مروان عطية

هيثم حسن هيثم حسن



شارك في المران 23 لاعبا وهم : مصطفى شوبير ، المهدي سليمان ، محمد علاء و عبدالعزيز البلعوطي. و محمد هاني و طارق علاء و رامي ربيعة و حسام عبدالمجيد و عمر فايد و أحمد فتوح و كريم حافظ و مروان عطية و مهند لاشين و محمود صابر و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و علي محمود و إبراهيم عادل و مصطفى زيكو و هيثم حسن و عمر مرموش و أسامه فيصل و حمزة عبدالكريم .

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس بعثة المنتخب في جنوب السودان ، وحرص علي استقبال حازم ممدوح سفير مصر في جنوب السودان وأعضاء السفارة .