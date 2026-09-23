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الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث أوجه التعاون المشترك

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  • الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث أوجه التعاون المشترك 1/2
  • الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث أوجه التعاون المشترك 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:46 مساءً - استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -  وذلك بمقر الوكالة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

 

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وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على توطيد التعاون الاكاديمي وبناء شراكات فاعلة مع الكيانات العلمية المتخصصة .

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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