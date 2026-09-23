الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث أوجه التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:46 مساءً - استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - وذلك بمقر الوكالة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.



1ed75ad6-28d2-4e70-85d2-46e619b430af

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على توطيد التعاون الاكاديمي وبناء شراكات فاعلة مع الكيانات العلمية المتخصصة .