%11.5 زيادة في مخصصات التعليم قبل الجامعي.. خطة التنمية تستهدف تطوير المدارس والتعليم الفني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً -

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني من خلال زيادة المخصصات الموجهة للقطاع بنسبة 11.5%، في إطار توجهات الدولة لدعم التنمية البشرية والاستثمار في بناء الإنسان المصري.

وتتضمن الخطة التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال تجهيز 100 مدرسة جديدة، إلى جانب إنشاء وإحلال نحو 13 ألف فصل دراسي لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتحسين القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية.

كما تشمل الخطة رفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يستهدف تطوير البنية التعليمية ودعم منظومة التعليم الفني.

وفي إطار توفير الأدوات التكنولوجية للطلاب، تتضمن خطة قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني توفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعليم العام والفني.

وعلى مستوى التعليم العالي، تتضمن الخطة زيادة المخصصات الموجهة للقطاع بنسبة 11%، لتنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة، من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيا واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.

كما تشمل الخطة استكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيا، ضمن المشروعات المقرر تنفيذها في قطاع التعليم العالي خلال العام المالي 2026/2027.