رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:46 مساءً - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بداية من 1 أكتوبر لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر هذا الرابط حيث يدخل الطلاب على اللينك التالى لتسجيل البيانات.

لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اضغط هنا..

موعد بداية ونهاية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سيتم البدء فى تسجيل الطلاب الاستمارة من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية في المواعيد المحددة.

ووجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات لجميع المدارس التابعة لها، والتأكيد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل.