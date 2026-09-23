الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس أول أسبوع بفصل الخريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:46 مساءً -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة المتوقعة اعتبارا من الخميس 24 سبتمبر 2026 إلى الإثنين 28 سبتمبر 2026 ، وهو أول أسبوع فى فصل الخريف.

طقس أول أسبوع فى فصل الخريف

​يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً يوم الخميس 24 سبتمبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة يومي الجمعة 25 سبتمبر والسبت 26 سبتمبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة.

​درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) خلال أول أسبوع فى فصل الخريف

​يوم الخميس 24 سبتمبر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33، المحسوسة 35

​السواحل الشمالية: العظمى 29، المحسوسة 32

​شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37

​جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42

​يوم الجمعة 25 سبتمبر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32، المحسوسة 34

​السواحل الشمالية: العظمى 28، المحسوسة 31

​شمال الصعيد: العظمى 34، المحسوسة 36

​جنوب الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 41

​يوم السبت 26 سبتمبر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32، المحسوسة 34

​السواحل الشمالية: العظمى 28، المحسوسة 31

​شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37

​جنوب الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 40

​يوم الأحد 27 سبتمبر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32، المحسوسة 34

​السواحل الشمالية: العظمى 28، المحسوسة 31

​شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37

​جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42

​يوم الإثنين 28 سبتمبر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32، المحسوسة 34

​السواحل الشمالية: العظمى 28، المحسوسة 31

​شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37

​جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42