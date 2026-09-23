مدبولي من نيويورك: لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية ورفض كامل لضم الأراضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمسك مصر برفض ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها، وذلك خلال كلمة مصر في القمة الخاصة بحل الدولتين، التي عقدت برئاسة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح مدبولي أن الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية تقوم على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط بالتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حل الدولتين يواجه تحديات متزايدة نتيجة استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية، فضلا عن استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من قطاع غزة والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وفي كلمته، رحب مدبولي بالخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى للتعامل مع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية تحول دون الضم والاستيطان والتهجير، مع التأكيد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على القيام بمسؤولياتها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استعادة السلطة الفلسطينية لدورها في قطاع غزة بما يضمن وحدة الأراضي والمؤسسات الفلسطينية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما جزءا من أرض فلسطينية واحدة.

كما أكد مدبولي ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 بصورة متزامنة، بما يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية المعنية بإدارة غزة، إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على استمرار مصر في العمل مع مختلف الشركاء الدوليين من أجل دعم حل الدولتين، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. ويأتي ذلك ضمن التحرك المصري خلال اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تركز القاهرة على وقف إطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات وإيجاد مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين.