طقس الخميس: أمطار متفاوتة الشدة وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:46 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 24 سبتمبر 2026، طقسا معتدل الحرارة رطبا فى الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الخميس 24 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والمحسوسة 35.

​السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والمحسوسة 32.

​شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والمحسوسة 38.

​الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32، والمحسوسة 34.

​السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 30، والمحسوسة 33.

​جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والمحسوسة 41.

​الظواهر الجوية الخميس 24 سبتمبر

​- شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشداد الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

- ​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

- ​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة 10% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30% تقريباً.

- ​نشاط رياح تراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- ​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 45 إلى 65 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

​تحذير من ضربات البرق

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 30% تقريباً) الآتي: احتمال ضربات البرق على بعض المناطق، ونشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.