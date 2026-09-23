رئيس شعبة المخابز.. لم يتم تطبيق أي زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لم يتم تطبيق أي زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي والفينو حتى الآن، موضحًا أن الأسعار الحالية ما زالت تخضع للتوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026، الذي يحدد أوزان وأسعار عدد من منتجات المخابز السياحية والإفرنجية.

وأوضح فكري خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن التوجيه الوزاري حدد سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا عند جنيهين، ووزن 40 جرامًا عند جنيه ونصف، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وأضاف أن أسعار الخبز السياحي وفقًا للتوجيه تشمل الرغيف وزن 80 جرامًا بسعر جنيهين، ووزن 60 جرامًا بسعر جنيه ونصف، ووزن 40 جرامًا بسعر جنيه واحد، مشددًا على استمرار المخابز في تطبيق هذه الأسعار.

وأشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن أسعار الدقيق الحر شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن سعر الطن ارتفع من مستويات تراوحت حول 17 ألف جنيه إلى نحو 21 ألف جنيه، مع تفاوت الزيادة بحسب نوع وجودة الدقيق.

ولفت إلى أن الزيادات المتراكمة خلال نحو شهرين انعكست على تكلفة إنتاج المخبوزات، في ظل ارتفاع سعر الشكارة بنحو 200 جنيه وفقًا لتقديراته، وهو ما يمثل ضغطًا على المخابز التي تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على الأسعار الحالية.

وكشف فكري عن عقد اجتماع بالغرفة التجارية مع أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية لمناقشة تداعيات ارتفاع تكلفة الدقيق، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تثبيت الأسعار الحالية لحين إعادة النظر في التكلفة.

وأشار إلى وجود مطالبات لوزارة التموين بإعادة دراسة التكلفة في ضوء المتغيرات التي طرأت على أسعار الدقيق الحر، موضحًا أن هناك توقعات بإعادة النظر في التوجيه الوزاري خلال الفترة المقبلة.