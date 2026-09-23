رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة: نمتلك 71 برنامجا لإعادة الإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:46 مساءً - أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، الأربعاء، جاهزية اللجنة لتولي مسؤولية القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على إعادة بناء القطاع، حيث تمتلك 71 برنامج لإعادة إعمار غزة خلال ستة أشهر.

وأوضح شعث خلال كلمته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن غزة تحتاج 80 مليار دولار لإعادة اعمار ما تم تدميره في القطاع.

وطرح مجلس السلام خطة تبلغ قيمتها 2.45 مليار دولار للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما أورده موقع أكسيوس، في إطار التحركات الرامية إلى دعم القطاع والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلى.

وتستهدف الخطة توفير التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، وسط احتياجات إنسانية وبنية تحتية متزايدة داخل القطاع.

خطة لإعادة إعمار غزة

وتأتي الخطة التي طرحها مجلس السلام في سياق الجهود الدولية المتعلقة بالتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مع التركيز على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الإعمار ودعم السكان.