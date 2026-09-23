منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية في بطولة الصداقة بسويسرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:46 مساءً - أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية، في افتتاح منافسات بطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما خاض الفراعنة مرانهم الرئيسي صباح اليوم بمدينة جنيف.

وركز الجهاز الفني خلال المران على تنفيذ عدد من الجمل والخطط التكتيكية، بعد دراسة أسلوب لعب المنتخب الكوري والتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لديه، في الوقت الذي شارك فيه جميع اللاعبين الـ22 بقوة، وسط منافسة واضحة بينهم لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وحرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب والمشرف عليه، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بالتعامل مع مواجهة كوريا الجنوبية باعتبارها اختبارًا حقيقيًا للاستعداد لبطولة كأس العالم المقبلة في قطر.

وشدد درويش على أهمية استثمار قوة المباريات التي يخوضها المنتخب في بطولة الصداقة، وتحقيق أكبر استفادة فنية منها، مؤكدًا ضرورة خوض جميع المواجهات بأقصى درجات التركيز والجدية، بما يسهم في تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.