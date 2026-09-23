الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:41 مساءً - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى.

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.