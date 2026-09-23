الفنانة نادية رشاد تعلن اعتزالها الفن والكتابة نهائياً

أعلنت الفنانة المصرية نادية رشاد ابتعادها عن الوسط الفني، مؤكدة توقفها عن التمثيل وكتابة السيناريو، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت نادية رشاد في منشورها: "لكل من يهمه الأمر، أنا لم أعد أمثل أو أكتب السيناريو، ولا أرحب بمكالمة من أي زميل، رغم احترامي للجميع، أعتز بما قدمت واكتفيت".

ولم تتضمن الرسالة إعلاناً عن سبب محدد للقرار، إذ اكتفت الفنانة بالتأكيد على توقفها عن التمثيل وكتابة السيناريو، وتوجيه رسالة إلى زملائها في الوسط الفني بعدم التواصل معها بشأن أعمال جديدة.

تُعد نادية رشاد من الوجوه المعروفة في الدراما المصرية، وبدأت حضورها الفني مبكراً، وشاركت في أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية وسينمائية على مدار عقود.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها مسلسل "أرابيسك" و"آسفة أرفض الطلاق" و"المفسدون في الأرض" و"الوعد الحق" و"أم كلثوم" و"الطوفان" و"قاسم أمين".

وقدمت في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999 شخصية منيرة المهدية، بينما جسدت شخصية الحاجة صفية في مسلسل "الطوفان" عام 2017، وهي من الشخصيات التي ارتبط بها حضورها لدى جمهور الدراما المصرية.

كما شاركت في السنوات الأخيرة بمسلسل "الاختيار 3: القرار" عام 2022، وقدمت شخصية والدة الفريق عبدالفتاح السيسي.

وكان مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي عُرض عام 2023، من أحدث أعمالها التمثيلية، وشاركها بطولته شيرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح وبسمة ووفاء صادق، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

لم تقتصر تجربة نادية رشاد على التمثيل، إذ خاضت أيضاً مجال التأليف وكتابة السيناريو، وتضم قائمة أعمالها في التأليف عدداً من الأعمال، من بينها "مباراة زوجية" و"حبيبة" و"لحظات حب" و"كعب داير" و"أحلام قديمة".

وبإعلانها الأخير، تختتم نادية رشاد مرحلة فنية طويلة جمعت خلالها بين التمثيل والكتابة، بعدما أكدت في رسالتها أنها "تعتز" بما قدمته وقررت الاكتفاء بما أنجزته خلال مشوارها الفني.