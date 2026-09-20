وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، والتي تمثل خارطة طريق تعزز منظومة التصنيع بشركات الإنتاج الحربي وتسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها الوزير بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة للوزارة، والوقوف على معدلات الأداء والإنتاجية.