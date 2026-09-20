مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - ترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وصول الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الفراعنة بصورة رسمية يوم الثلاثاء، عقب انتهاء ارتباطاتهما مع نادييهما.

ومن المنتظر أن يساهم انضمام الثنائي في اكتمال صفوف المحترفين داخل معسكر المنتخب، الذي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق انطلاقة قوية في التصفيات، من خلال حصد نتيجة إيجابية أمام أنجولا، ووضع قدم مبكرة على طريق المنافسة على التأهل للبطولة القارية.



9 محترفين في قائمة منتخب مصر



وضمت قائمة المنتخب للمباراة المقبلة 9 لاعبين من أصحاب الخبرات والاحتراف، وهم: محمد صلاح، عمر مرموش، حسام عبد المجيد، حمزة عبد الكريم، رامي ربيعة، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ومحمد عبد المنعم.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من خبرات عناصر المنتخب، خاصة أصحاب التجارب الدولية والاحترافية، من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الهدف المطلوب في بداية مشوار التصفيات.