أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,913

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,913ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأحد ، الى 73,913 شهيدا و 174,935 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 شهداء جدد ، و21 إصابة .

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,393، وإجمالي الإصابات 4,822 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 831.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

