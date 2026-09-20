الداخلية تضبط سائق ميكروباص بسوهاج لتعديه بالسب على سيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 01:41 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة «ميكروباص» لقيامه بالتعدي عليها بالسب حال قيامها بتصويره لعدم إنزالها بالمكان المتفق عليه بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة «الميكروباص» الظاهرة بالصورة، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ (18) الجاري، خلال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وعلل ذلك لرغبته في العودة للموقف وتحميل ركاب آخرين.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.