الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط من تصعيد محتمل .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 11:17 صباحاً - رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة إلى مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من بيئة أمنية معقدة واحتمالات وقوع تصعيد غير متوقع خلال الفترة المقبلة.

ودعت الوزارة، في تعميم نشرته عبر منصة «إكس» فجر الأحد، المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي درجة عالية من اليقظة ومتابعة التطورات الأمنية بصورة مستمرة.

تحذير من إلغاء الرحلات وإغلاق المجالات الجوية

وحذرت الخارجية الأمريكية من احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر، داعية المواطنين إلى متابعة أوضاع المطارات وشركات الطيران وخطط السفر.

كما حثت الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في أي خطط للسفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع الأمنية.