برايتون يصدم أرسنال بخسارة ثلاثية

برايتون يصدم أرسنال بخسارة ثلاثيةألحق برايتون الخسارة الأولى بضيفه أرسنال، حامل اللقب، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، اليوم، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا خسارة توتنهام أمام ضيفه أستون فيلا.

سجل أهداف برايتون باسكال غروس في الدقيقة 31، وخارالامبوس كوستولاس في الدقيقة 45، وكيما أندريس في الدقيقة 57، ليحقق الفريق انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم.

ورفع برايتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أرسنال عند 12 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، الذي يستضيف سندرلاند غدا الأحد.

وفي المباراة الأخرى، حقق أستون فيلا انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم بفوزه على توتنهام 3-2، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد مضيفه عند نقطتين، ليبقى دون انتصار بعد خمس جولات.

وافتتح يوهان مانزامبي التسجيل لأستون فيلا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 67، ثم سجل إيميليانو بوينديا الهدف الثالث.

وقلص توتنهام الفارق بهدفين متأخرين، سجلهما كونور غالاغر في الدقيقة 86، ويان بول فان هيكه في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وفاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه هال سيتي بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل جو ويلوك ولويس هول هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 3 و7، قبل أن يقلص محمد علي شو الفارق في الدقيقة 67.

وتغلب إيفرتون على ضيفه إيبسويتش بهدف دون رد، سجله تييرنو باري في الدقيقة 11، وشهدت المباراة طرد عبدول فاتاو إسحاقو من صفوف الضيوف في الدقيقة 67.

كما حقق كوفنتري سيتي الصاعد فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه نوتنغهام فورست بهدف دون رد، سجله جاي داسيلفا في الدقيقة 55، ليحقق أول انتصار له في الدوري الممتاز منذ موسم 2000-2001.