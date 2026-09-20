برشلونة يضم إشبيلية إلى قائمة ضحاياه

برشلونة يضم إشبيلية إلى قائمة ضحاياهقلب برشلونة تأخره بهدف أمام مضيفه إشبيلية إلى فوز 3-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل ثلاثية البرازيلي رافينيا.

تقدم إشبيلية في الدقيقة 19 عن طريق الفرنسي يوسف فوفانا، لكن رد برشلونة لم يتأخر سوى ثلاث دقائق، إذ أدرك البرازيلي رافينيا التعادل في الدقيقة 22.

وعاد رافينيا في الشوط الثاني ليضع برشلونة في المقدمة بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يكمل ثلاثيته "هاتريك" عند الدقيقة 69.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد سبع مباريات، متقدماً بفارق ست نقاط على ريال مدريد وريال بيتيس، اللذين يلعبان الأحد أمام أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا على الترتيب، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الخامس.