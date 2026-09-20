أخبار مصرية

وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

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  • وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة 1/3
  • وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة 2/3
  • وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 11:17 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ١٩ سبتمبر، السيدة كارولين بيركيت، وزيرة الخارجية السابقة لجمهورية غويانا التعاونية والمرشحة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

استمع وزير الخارجية خلال اللقاء إلى رؤية المرشحة وأولوياتها بشأن مستقبل العمل داخل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز دور المنظمة وقدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

 

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الراسخ للأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية تعزيز دور المنظمة في التعامل مع التحديات والأزمات الدولية، وضمان الالتزام الكامل بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز التعاون الدولي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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