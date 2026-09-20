جيل جديد من الفراعنة.. «سولي» يقود منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 08:21 مساءً - كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، ضمن خطة العمل الخاصة بتطوير المنتخبات السنية وإعداد مجموعة من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

واختار الاتحاد محمد سليم «سولي» لتولي القيادة الفنية لمنتخب الناشئين، على أن يتولى مهمة تجهيز اللاعبين ووضع الخطط الفنية والبدنية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في اكتشاف المواهب وصقلها.

ويضم الجهاز الفني في عضويته محمد أشرف توفيق ومؤمن أبو العنين كمدربين، فيما أسندت مهمة تطوير الأداء إلى إبراهيم أبوخضرة، بهدف متابعة مستوى اللاعبين والعمل على الارتقاء بقدراتهم الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يباشر الجهاز الجديد عمله خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف متابعة اللاعبين البارزين في مختلف البطولات والمسابقات، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي متكامل للمنتخب قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المنتظرة.

ويعكس التشكيل الجديد اهتمام اتحاد كرة السلة بقطاع الناشئين، والعمل على بناء قاعدة موسعة من المواهب الشابة، بما يساهم في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير عناصر جديدة يمكنها الانتقال إلى صفوف المنتخب الأول مستقبلًا.