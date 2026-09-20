سهرة كروية بـ20 جنيهًا.. تعرف على أسعار تذاكر مباراة مصر وأنجولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع شركة تذكرتي، وحرصًا على حضور الجماهير ومساندتها لمنتخب مصر، أسعار تذاكر مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام أنجولا وجنوب أفريقيا، حيث يلتقي المنتخب مع أنجولا يوم 25 سبتمبر باستاد القاهرة في العاشرة مساءً، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فيما يواجه جنوب أفريقيا وديًا يوم 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى العاشرة مساءً.

جاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

ـ الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

ـ الدرجة الثانية 50 جنيهًا

ـ الدرجة الأولى 150 جنيهًا

ـ والمقصورة 300 جنيه

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقناة الناقلة



ويلتقى منتخب مصر مع أنجولا الجمعة المقبل 25 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية موسم 2026/27.

وتقام المباراة فى العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي. وتنقل أون سبورت مباراة منتخب مصر وأنجولا مجاناً للجمهور داخل مصر عبر البث الأرضي فقط، وفقاً لحقوق البث المتاحة للمباريات المقامة داخل البلاد.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر



ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، على محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، والنجم محمد صلاح. وفى الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.