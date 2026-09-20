باقر قاليباف : لا مجال للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز إذا لم تتحقق شروطنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 02:46 مساءً - قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه لا مجال للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز إذا لم تتحقق شروطنا ولم يُعترف بحقوق شعبنا المشروعة ولم تنفذ واشنطن تعهداتها.

أكد قاليباف، أن مواقف طهران الدبلوماسية واضحة تماما ومنطقية؛ ولا يمكن المساومة عليها.