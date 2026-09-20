باقر قاليباف : لا مجال للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز إذا لم تتحقق شروطنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 02:46 مساءً - قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه لا مجال للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز إذا لم تتحقق شروطنا ولم يُعترف بحقوق شعبنا المشروعة ولم تنفذ واشنطن تعهداتها.
أكد قاليباف، أن مواقف طهران الدبلوماسية واضحة تماما ومنطقية؛ ولا يمكن المساومة عليها.
أشار قاليباف، إلى أنه قد تم نقل رسائل من طهران تتضمن شروطها إلى الجانب المقابل عبر الوسطاء، وقال إن العدو يعلم جيدا أن مسار الخداع وفرض الشروط بشكل أحادي قد بات مغلقا.باب التفاوض لا يزال مفتوحًا
وفى سياق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أكد قاليباف، أن ثنائية الحرب أو التفاوض ليست حقيقية، ويجب خوض الحرب بعقلانية وقوة، وأن نتفاوض أيضا بمنطق وقوة في الوقت المناسب؛ مشيرًا إلى أن الرؤية التي تتحدث في الداخل عن الحرب وليس لديها آلية لإنهائها باقتدار، والتيار الذي يطرح الاستسلام للعدو وقبول شروطه، كلاهما يعاني من خطأ في الحسابات؛ وأن الرؤية التي تتحدث عن الحرب وترفض أي مسار دبلوماسي تدفع البلاد عمليا نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها.
وأضاف قاليباف قائلًا، إن التيار الذي يطالب بالاستسلام أيضا يجر البلاد نحو تقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو؛ مشددا على أن إيران لن تسمح لأوهام العدو أن تبطئ نبض الحياة والإنتاج والعلم في بلادنا.